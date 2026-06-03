Путін розлютився через атаку на Петербург: Кремль у паніці вибухнув новими погрозами

Путін і Пєсков. / © Associated Press

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У Кремлі обурилися через українські удари по нафтовому терміналі у Санкт-Петербурзі минулої ночі. Мовляв, тому агресорка Росія буде подовжувати війну — тобто таку звану «сво», щоб «таких атак не було».

Таку заяву видав речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков.

З його слів, про «конкретну відповідь на удари» подбають у Міноборони. Втім, зухвало пригрозив Пєсков, мовляв, армія РФ здійснюватиме відповідні удари «системно»

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«Я хочу нагадати вам про заяву Міністерства закордонних справ, де йдеться про те, що наші відповіді носитимуть системний характер. Вони, власне, вже мають системний характер», — висловився представник Кремля.

Атака на Санкт-Петербург 3 червня

Вночі 3 червня БпЛА атакували Санкт-Петербург. Зауважимо, у місті від сьогодні і до 6 червня буде тривати Петербурзький міжнародний економічний форум. Під час ударів було уражено нафтовий термінал, який розташовано приблизно за 1100 км від державного кордону України. Цей об’єкт є одним із найбільших терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

Окрім того, було уражено російський носій ракет — корвет «Бойкий» у Кронштадті поблизу Петербурга. Корабель спустили на воду 2011 року, а до складу російського флоту він увійшов 2013-го.

Влада Санкт-Петербурга повідомили про численні вибухи та пожежу. Водночас місцеві жителі фіксують безперешкодні прольоти дронів та скаржаться, що масово зникає Інтернет.

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Дата публікації 10:52, 03.06.26 Кількість переглядів 82 Росіяни в паніці через атаку на Санкт-Петербург

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