Путін розмахався "ядеркою" напередодні 4 річниці вторгнення: що заявив

Президент Росії Володимир Путін / © ТСН

Президент Росії Володимир Путін вкотре вдався до ядерного шантажу, назвавши модернізацію «тріади» пріоритетом Кремля. Поки світові договори про ядерне стримування не діють, РФ готує армію та суспільство до тривалої війни.

Свої заяви кремлівський диктатор озвучив у відеозверненні з нагоди Дня захисника Вітчизни в РФ, який там святкують 23 лютого.

Заява Путіна про ядерну зброю

Після завершення дії договору New START про стратегічні наступальні озброєння між Росією та США Путін наголосив на важливості російських ядерних сил.

«Розвиток ядерної тріади, яка гарантує безпеку Росії та забезпечує ефективне стратегічне стримування й баланс сил у світі, залишається абсолютним пріоритетом», — заявив президент РФ у зверненні.

Він додав, що оновлення торкнеться всіх видів військ, зокрема їхньої «бойової готовності, мобільності та здатності діяти за будь-яких умов, навіть найскладніших».

Путін готує армію та народ до тривалої війни

У тому ж виступі Путін заявив про намір і надалі суттєво посилювати військовий потенціал Росії та закликав суспільство до повної мілітаризації.

За його словами, планується системно зміцнювати спроможності всіх родів військ РФ, з особливим акцентом на модернізації та розробці новітнього озброєння, включно з компонентами «ядерної тріади».

Господар Кремля також пообіцяв підвищувати рівень боєготовності армії та можливості військових діяти в «найскладніших умовах».

Диктатор назвав російських військових, які ведуть бойові дії проти України, «справжніми патріотами» та «опорою держави», героїзуючи учасників війни та формуючи з них нову суспільну еліту.

Крім того, Путін оголосив 2026-й «роком єдності народів Росії» навколо «священного обов’язку».

Путін переміщує ядерні ракети до кордонів ЄС?

Зауважимо, в середині лютого білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська повідомила виданню The Telegraph, що Путін нібито переміщує ядерні ракети до кордонів ЄС через Білорусь. Тихановська закликала Захід посилити пильність, оскільки це загрожує європейській безпеці.

Хоча Росія вже розміщувала в Білорусі комплекси «Іскандер-М», офіційного підтвердження нового переміщення ядерної зброї наразі немає. Експерти вбачають у цьому спробу Кремля залякати Європу та відволікти увагу від війни в Україні.

Медведєв лякає світ «ядерною зимою»

Констатуючи припинення дії договору New START між Росією та США, на початку лютого заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вкотре погрожував світові ядерною війною. Опублікувавши кадр із серіалу «Гра престолів» з написом «Зима близько», він натякнув на настання «ядерної зими».

Водночас МЗС РФ заявляло, що через завершення терміну дії угоди 5 лютого обидві країни більше не мають обмежень щодо стратегічних озброєнь. У Москві наголосили на готовності до «військово-технічних контрзаходів», хоча формально запевнили в нібито відкритості до діалогу щодо стабілізації ситуації.

Світ увійшов у період небезпечної ядерної невизначеності

Нагадаємо, 5 лютого 2026 року завершився термін дії договору New START, що поклало край епосі міжнародного контролю над ядерними арсеналами США та Росії. Вперше за пів століття знято ліміти на кількість боєголовок і засобів їхньої доставки, що на тлі зростання потужності Китаю та розвитку штучного інтелекту створює ризик неконтрольованих тристоронніх перегонів озброєнь.

Попри економічну невигідність такого протистояння для всіх сторін, світ увійшов у період небезпечної ядерної невизначеності без перевірок та прозорості.