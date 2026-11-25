РФ готує напад на НАТО / © ТСН.ua

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Росія нарощує військову присутність поблизу кордонів країн НАТО, створює нові армійські угруповання та перевіряє можливості протиповітряної оборони Альянсу.

За оцінкою військового експерта Сергія Грабського, Москва готується до потенційного протистояння із Заходом, а головним чинником, який стримує її від прямого нападу, залишається опір України, інформує Еспресо.

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За словами експерта, Росія вже веде проти держав НАТО гібридну війну. Попри те, що наразі вона не переросла у відкрите військове зіткнення, Москва демонструє дедалі більше ознак підготовки до можливих бойових операцій.

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«Гібридна війна проти цих країн уже ведеться. Так, на сьогодні вона не набуває форм прямого фізичного протистояння, але це не означає, що ми не бачимо ознак цієї війни», — зазначив полковник запасу ЗСУ.

Одним із проявів підготовки Росії Грабський назвав модернізацію військового гарнізону у Фінляндії та розбудову інфраструктури вздовж кордонів РФ із державами Альянсу.

Зокрема, експерт звернув увагу на створення окремого управління армійського корпусу в Петрозаводську. Також Росія розбудовує військові об’єкти, розраховані на розміщення щонайменше чотирьох дивізій на Кольському півострові та північних рубежах.

Крім того, наприкінці 2024 року було відновлено управління Ленінградського військового округу, який виконує функції оперативно-стратегічного командування.

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«Розгортання штабу такого рівня вже є ознакою загрози національній безпеці всіх країн, які входять у зону відповідальності цього командування», — пояснив Грабський.

Окремим напрямком російських військових планів експерт вважає територію Білорусі. За його словами, Москва розглядає її як майданчик для розміщення ударних угруповань поблизу західних кордонів так званої Союзної держави.

Про підготовку Мінська до такого сценарію, на думку Грабського, свідчить і перегляд бюджетних пріоритетів. Зокрема, наступного року Білорусь планує збільшити видатки на військові потреби.

«Навіть Білорусь, яку чомусь усі вважають незалежною країною, уже залучена до планів розгортання ударних угруповань на західних кордонах Союзної держави. Це матеріалізується у збільшенні військових витрат білоруського бюджету на наступний рік», — наголосив військовий експерт.

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Грабський вважає, що сукупність цих дій вказує на системну підготовку Росії до потенційних військових операцій проти держав НАТО. Ще одним свідченням таких намірів він назвав регулярні перевірки російськими військовими можливостей західної протиповітряної оборони.

«Російська Федерація постійно тестує можливості протиповітряної оборони країн Заходу», — зауважив полковник запасу ЗСУ.

Як приклад експерт навів випадки порушення польського повітряного простору російськими ракетами та безпілотником. Зокрема, він звернув увагу на дрон, який залетів на територію Польщі, змінив напрямок руху та згодом повернувся назад. На думку Грабського, така траєкторія свідчить про цілеспрямований характер інциденту.

«Це була абсолютно свідома провокація, тому що цей дрон, якщо він летів за такою траєкторією, управлявся особою, яка мала для цього всі можливості», — пояснив військовий експерт.

Підсумовуючи, Грабський закликав не сприймати посилення російської військової присутності на північному та східному флангах НАТО як поодинокі випадки. За його оцінкою, йдеться про взаємопов’язані заходи, які можуть свідчити про підготовку Москви до масштабнішого протистояння із західними країнами.

«Росія готується до війни, це треба розуміти. Єдине, що її зараз зупиняє, — це стійкість Сил оборони України та стійкість опору України в цій війні.

Без України країни Заходу вже були б у зоні надзвичайно високої загрози і, можна сказати, безумовної атаки з боку РФ», — резюмував експерт.

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