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Путін розпочав засідання Радбезу Росії і анонсував розгляд питання "про визнання "ЛДНР"

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Путін розпочав засідання Радбезу Росії і анонсував розгляд питання "про визнання "ЛДНР"

Associated Press

Засідання стосується загострення ситуації довкола України.

Радбез РФ на засіданні має "визначити подальші кроки" щодо питання "визнання" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це під час термінового засідання у понеділок, 21 лютого, заявив президент Росії Володимир Путін.

"Мета нашої наради полягає в тому, щоб послухати колег і визначити наші кроки на цьому напрямку. Маю на увазі і звернення і "керівників ДНР і ЛНР" до Росії з проханням про визнання суверенітету і постанови Держдуми на цю ж тему із закликом до глави держави зробити це", - зазначив він.

Нагадаємо:

Керівники маріонеткових проросійських адміністрацій “ДНР” та “ЛНР” на території тимчасово окупованого Донбасу Денис Пушилін та Леонід Пасічник синхронно опублікували відеозаписи із зверненнями до президента країни-агресорки Володимира Путіна. Ватажки бойовиків “ЛДНР” попросили передбачити у договорах про співпрацю між Росією та “республіками” можливість взаємодії в оборонній сфері.

Держдума РФ 15 лютого 2022 року підтримала звернення до Володимира Путіна про визнання "ДНР" і "ЛНР" незалежними. Того ж дня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков розповів про реакцію господаря Кремля на звернення депутатів. Зокрема, він висловив позицію, що визнання самопроголошених так званих "ЛНР" і "ДНР" "не корелюється із Мінськими угодами".

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