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Путін розпочав зустріч із Віткоффом — росЗМІ
Зустріч вже триває.
Президент РФ Володимир Путін розпочав зустріч зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. Це підтвердили у Кремлі.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
Очікуємо деталей.
Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф прибув до Росії, де 11 квітня має зустрітися з президентом країни Володимиром Путіним. Якщо перемир’я у війні РФ проти України не буде досягнуто до кінця місяця, президент США Дональд Трамп може ініціювати нові санкції проти Росії.