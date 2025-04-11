ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
492
Час на прочитання
1 хв

Путін розпочав зустріч із Віткоффом — росЗМІ

Зустріч вже триває.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент РФ Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін розпочав зустріч зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. Це підтвердили у Кремлі.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Очікуємо деталей.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф прибув до Росії, де 11 квітня має зустрітися з президентом країни Володимиром Путіним. Якщо перемир’я у війні РФ проти України не буде досягнуто до кінця місяця, президент США Дональд Трамп може ініціювати нові санкції проти Росії.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
492
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie