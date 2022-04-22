Путін озвучив Мішелю свою пропаганду про коридор з "Азовсталі": головні тези розмови

Путін озвучив Мішелю свою пропаганду про коридор з "Азовсталі": головні тези розмови

Президент Росії Володимир Путін 22 квітня обговорив телефоном із головою Євроради Шарлем Мішелем війну РФ проти України.

Путін виклав принципові оцінки у зв'язку зі "спеціальною військовою операцією" із "захисту "республік" Донбасу".

Про це повідомили в Кремлі.

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Президент РФ нарозповідав, що після вигаданого ним "визволення" Маріуполя було віддано наказ скасувати штурм заводу "Азовсталь" у місті і "всім, хто склав зброю, гарантується життя". Зауважимо, за даними української розвідки, РФ продовжить наступ на "Азовсталь".

Традиційно Путін звинуватив українську владу в тому, що вона нібито "не дозволяє військовим, які перебувають на "Азовсталі", скористатися можливістю скласти зброю".

Очільник Кремля також збрехав Мішелю про нібито заходи захисту цивільного населення Донбасу, що постійно вживаються, а також "щоденне відкриття гуманітарних коридорів".

Нагадаємо, раніше віцепрем'єрка ­– міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пояснила, що російські війська відкрили в Маріуполі коридор саме для здавання в полон українських військових. Проте окупанти відмовляються відкрити коридор для евакуації цивільних з "Азовсталі".

21 квітня було презентовано План групи Єрмака-Макфола щодо посилення санкцій проти Росії

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