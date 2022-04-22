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Путін розповів Мішелю, від чого залежить його прямий контакт із Зеленським

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Путін розповів Мішелю, від чого залежить його прямий контакт із Зеленським

Владимир Путин / Associated Press

Президент Росії Володимир Путін заявив, що можливість його контактів з президентом України Володимиром Зеленським залежить від результатів російсько-українських переговорів.

Очільник Кремля традиційно звинуватив Київ у тому, що він начебто "не виявляє послідовності" в переговорах.

Про це Путін заявив у розмові з головою Європейської ради Шарлем Мішелем 22 квітня, повідомили в Кремлі.

"Реагуючи на заклик Шарля Мішеля провести прямий контакт із Володимиром Зеленським, президент Росії знову підтвердив відому позицію з цього приводу, зазначивши, що така можливість залежить, зокрема, від конкретних результатів на переговорах російських та українських представників", – йдеться у повідомленні Кремля.

Там повідомили також, що сторони обговорили розвиток ситуації в Україні і "Путін виклав принципові оцінки у зв'язку зі "спеціальною військовою операцією" із захисту "республік" Донбасу".

Нагадаємо, 21 квітня Зеленський заявив, що віра у результативність перемовин з Росією з кожним днем втрачається.

Зауважимо, що 22 квітня заступник командувача російських військ ЦВО генерал-майор Рустам Міннекаєв повідомив, що РФ під час "другої фази" війни планує повністю захопити Донбас та південь України, а також забезпечити сухопутний коридор до Криму.

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