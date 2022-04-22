Путін розповів Мішелю, від чого залежить його прямий контакт із Зеленським

Путін розповів Мішелю, від чого залежить його прямий контакт із Зеленським

Президент Росії Володимир Путін заявив, що можливість його контактів з президентом України Володимиром Зеленським залежить від результатів російсько-українських переговорів.

Очільник Кремля традиційно звинуватив Київ у тому, що він начебто "не виявляє послідовності" в переговорах.

Про це Путін заявив у розмові з головою Європейської ради Шарлем Мішелем 22 квітня, повідомили в Кремлі.

"Реагуючи на заклик Шарля Мішеля провести прямий контакт із Володимиром Зеленським, президент Росії знову підтвердив відому позицію з цього приводу, зазначивши, що така можливість залежить, зокрема, від конкретних результатів на переговорах російських та українських представників", – йдеться у повідомленні Кремля.

Там повідомили також, що сторони обговорили розвиток ситуації в Україні і "Путін виклав принципові оцінки у зв'язку зі "спеціальною військовою операцією" із захисту "республік" Донбасу".

Нагадаємо, 21 квітня Зеленський заявив, що віра у результативність перемовин з Росією з кожним днем втрачається.

Зауважимо, що 22 квітня заступник командувача російських військ ЦВО генерал-майор Рустам Міннекаєв повідомив, що РФ під час "другої фази" війни планує повністю захопити Донбас та південь України, а також забезпечити сухопутний коридор до Криму.

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