Путін розповів Мішелю, від чого залежить його прямий контакт із Зеленським

Президент Росії Володимир Путін заявив, що можливість його контактів з президентом України Володимиром Зеленським залежить від результатів російсько-українських переговорів.
Очільник Кремля традиційно звинуватив Київ у тому, що він начебто "не виявляє послідовності" в переговорах.
Про це Путін заявив у розмові з головою Європейської ради Шарлем Мішелем 22 квітня, повідомили в Кремлі.
"Реагуючи на заклик Шарля Мішеля провести прямий контакт із Володимиром Зеленським, президент Росії знову підтвердив відому позицію з цього приводу, зазначивши, що така можливість залежить, зокрема, від конкретних результатів на переговорах російських та українських представників", – йдеться у повідомленні Кремля.
Там повідомили також, що сторони обговорили розвиток ситуації в Україні і "Путін виклав принципові оцінки у зв'язку зі "спеціальною військовою операцією" із захисту "республік" Донбасу".
Нагадаємо, 21 квітня Зеленський заявив, що віра у результативність перемовин з Росією з кожним днем втрачається.
Зауважимо, що 22 квітня заступник командувача російських військ ЦВО генерал-майор Рустам Міннекаєв повідомив, що РФ під час "другої фази" війни планує повністю захопити Донбас та південь України, а також забезпечити сухопутний коридор до Криму.
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