Путін розповів про можливість візиту до США і Байдена до Москви

16 червня в Женеві президент США Джо Байден вперше після перемоги на виборах зустрівся з Володимиром Путіним.

Путін заявив, що Байден не запрошував його до США, і він сам не запрошував Байдена до РФ.

Більш детально Володимир Путін розказав на прессконференції.

"Байден не запрошував мене в гості, я поки теж не зробив такого запрошення, для цього потрібні умови", - акцентував російський президент.

Крім того, Путін повідомив, що "у нього не було і не може бути ніяких ілюзій щодо відносин з США".

Нагадаємо, ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві та як реагує світ на перемовини президентів США та Росії. Серед тем обговорення у президентів РФ і США: пандемія коронавірусу, боротьба з кіберзлочинністю, співпраця в економіці, невирішені двосторонні питання, стратегічна стабільність, клімат і Арктика. Також мова буде йти про Україну, Сирію, Лівію та Афганістан. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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