Путін розповів, що Віткофф і Кушнер запропонували йому щодо мирного плану

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент Росії Володимир Путін назвав свою зустріч зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та радником Джаредом Кушнером дуже корисною. За його словами, американська сторона розділила 27 пунктів «плану Трампа» на чотири пакети та запропонувала обговорювати їх окремо.

Заяви очільника Кремля цитують російські засоби масової пропаганди.

Путін назвав зустріч з Віткоффом та Кушнером дуже корисною.

Реклама

«Думаю, поки що передчасно говорити, але ця зустріч була необхідна», — додав він.

За словами президента РФ, пропозиції, які американська сторона привезла до Москви, так чи інакше були засновані на домовленостях із президентам США Дональдом Трампом на Алясці.

Диктатор зауважив, що довелося пройти практично по кожному пункту, тож зустріч зайняла багато часу.

Путін також повідомив, що американська сторона розділила 27 пунктів плану Трампа на чотири пакети та запропонувала обговорювати їх окремо.

Реклама

Нагадаємо, зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером у Москві відбулася 2 грудня. Після цього помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив про поки що відсутність компромісного варіанту плану щодо України. Ушаков заявив, що частина напрацювання американців є неприйнятною для Росії, а частина не підходить.

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув формулювання про те, що Путін відхилив мирний план США. За його словами, Москва вважає, що переговори з Вашингтоном щодо України мають відбуватися «в тиші» для більшої продуктивності.

Водночас, Трамп назвав зустріч Віткоффа та Кушнера з Путіним «досить хорошою», хоча її остаточний результат поки невідомий. Президент США зазначив, що, за враженням його посланців, Путін начебто хоче покласти край війні та «повернутися до більш нормального життя» і торгівлі з Вашингтоном. Американський лідер підкреслив, що для успіху «потрібні двоє».