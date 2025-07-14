Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

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Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 3 липня заявив йому, що протягом наступних 60 днів планує активізувати зусилля щодо захоплення територій України до адміністративних меж, де РФ вже має значну присутність.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

У статті зазначається, що Трамп за останні два тижні дедалі більше розчаровується через небажання Путіна рухатися до припинення вогню та через зростання російських атак на Київ та інші українські міста.

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Однією з таких подій стала телефонна розмова 3 липня, під час якої російський диктатор чітко дав зрозуміти, що планує ескалацію війни.

Путін заявив, що протягом наступних 60 днів має намір активізувати зусилля щодо захоплення територій України до адміністративних меж її регіонів, де російські війська вже мають значну присутність.

«Він хоче взяти все», — сказав Трамп президенту Франції Емманюелю Макрону невдовзі після розмови з Путіним.

Про це повідомило обізнане з ситуацією джерело.

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Нагадаємо, видання Axios також поінформувало, що 14 липня Трамп оголосить про новий план озброєння України. Він міститиме наступальну зброю. Ймовірно, йдеться про ракети великої дальності, які можуть досягати цілей глибоко всередині території Росії.

Зауважимо, видання Bild повідомило, що нібито Росія готує новий масштабний наступ на фронті на другу половину літа. Однак в українському Центрі протидії дезінформації це спростували. Там заявили, що ворог намагається наступати і тиснути на фронті загалом ще від минулого року, але «нових наступів» як таких немає.