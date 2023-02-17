Путін розраховує на втому світу від війни: Зеленський прокоментував сподівання диктатора

Президент Володимир Зеленський не розділяє сподівання глави Кремля Володимира Путіна про те, що світ стомиться від війни в Україні. Хоч, наголосив глава держави, великі ризики дійсно є.

Про це Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого.

"Я не поділяю точку зору президента Путіна, але розумію ризики. Я впевнений, що великі ризики дійсно є. Він (Путін - Ред.) розраховує на те, щоб перш за все допомога й підтримка була сповільнена. Тут я говорю не лише про зброю. Ми говоримо про підтримку - фінансову й політичну підтримку на всіх майданчиках. Зокрема ООН, на Африканському континенті, об’єднання світу навколо підтримки України - об’єднання перш за все ЄС", - наголосив український лідер.

Тим асом Москва працює над тим, щоб Україна не була аткою зміцненою, як вдалося цього року, каже Зеленський.

"Коли ти не є цілим організмом, ти будеш втомлюватися. Тому що є питання, є виклики, енергетичні, інфляційні тощо. Він намагається об’єднати всі ці виклики, те, що є у світі, з’єднати з санкційною політикою держав. Але ми розуміємо, що все це відбувається саме через те, що він розпочав війну. Не треба втомлюватися, забувати, втомлюватися повторювати своєму суспільству й одне одному - це абсолютно правдиво, хто розпочав війну, чому він розпочав цю війну. Абсолютно зрозуміло, що він не буде зупинятися на Україні", - висловився Зеленський.

Нагадаємо, у Службі зовнішньої розвідки Естонії заявляли, що Володимир Путін впевнений, мовляв, час на його боці у війні. Адже Москва має достатньо ресурсів, аби підживлювати свою військову машину. Щобільше, "фюрер" вважає, що зможе бомбами змусити Київ сісти за стіл переговорів.

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