Путін рветься до зустрічі з Трампом наодинці: чого прагне президент РФ

Президент Росії Володимир Путін з усіх сил прагне зустрітися з президентом США Дональдом Трампом наодинці. Господар Кремля вважає, що від цього залежить доля війни проти України.

Таку думку висловив публіцист Андрій Піонтковський, повідомляє "24 Канал".

На думку Піонтковського, Путін хоче повторити свій трюк 2018 року. Під час тодішньої зустрічі з Трампом російський диктатор зумів втертися йому в довіру. Саме тому з боку президента РФ і пролунала заява щодо президента США та його "вкрадену перемогу" на виборах.

Публіцист пояснив, чому для Путіна така важлива зустріч із Трампом наодинці у контексті війни в Україні.

"Путін рветься до зустрічі сам на сам. Він зрозумів, що в адміністрації Трампа працюють антиросійські сили. Тепер Путін переконаний, що особиста зустріч може запобігти від негативних для нього наслідків", – сказав Піонтковський.

Він акцентував, що американського лідера не варто було б залишати наодинці з очільником Кремля. Путін спробує просунути низку своїх "прохань" щодо переговорів, зокрема захоче "гарантій безпеки для Росії", які становлять загрозу для України.

Публіцист озвучив оцінку, якої угоди прагне президент Росії щодо України.

"Насправді Путіну потрібна влада в Україні. Йому важливо, щоб угода обеззброїла Україну під лозунгом "гарантій безпеки для Росії". Йому не потрібна військова допомога для України, іноземні бази та велика українська армія", – пояснив Піонтковський.

До слова, на думку ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна, Трамп своїми погрозами щодо санкцій проти Росії використовує метод батога і пряника, і зрештою домовиться з Путіним щодо України, оскільки той підіграє президенту США в цій логіці.