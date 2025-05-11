Путін ризикує "загратися": ексрадник Трампа про становище РФ у переговорах

Путін ризикує переоцінити свої можливості на переговорах щодо України / © ТСН

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Російський диктатор Путін ризикує «загратися» та погіршити своє становище у мирних перемовинах, відмовляючись від 30-денного припинення вогню.

Таку думку висловив колишній радник президента США Дональда Трампа (за першої каденції) Джон Болтон, передає видання The Hill.

Болтон, гучний критик Трампа, заявив, що Росія все ще страждає економічно від санкцій, але стверджує, що Путін все ще перебуває в «дуже сильній» політичній позиції.

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«Путін уже отримав багато поступок у своїх прагненнях. Він хоче зберегти територію, захоплену Росією в Україні, але я думаю, що на даний момент він ризикує переоцінити свої можливості з Трампом», — сказав Болтон.

Ексрадник Трампа вважає, що Путін повинен погодитися на припинення вогню, що дасть змогу поповнити його збройні сили.

«Ми отримали кілька цікавих коментарів, як від Трампа, так і від Джея Ді Венса, які говорять, що росіяни просять занадто багато. Не зовсім зрозуміло, що саме вони мають на увазі, але Путін перебуває в одній з найкращих позицій, в якій він коли-небудь буде, і я вже деякий час дивуюся, чому він не користується перевагами припинення вогню. Росіянам це дуже потрібно, щоб мати шанс відновити свою армію», — підсумував Болтон.

Раніше президент Франції Макрон попередив, що буде з Росією, якщо вона не погодиться на перемир’я.

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