Путін / © Getty Images

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Диктатор Путін продовжує послаблювати Росію через повномасштабну війну проти України та може опинитися перед дилемою, яку створив власними рішеннями.

Про це заявив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю для проєкту LIGA.net.

За його словами, російський диктатор настільки глибоко перебудував економіку країни під потреби війни, що можливості для відступу стають дедалі обмеженішими.

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«Він вклав у це настільки багато, перебудувавши російську економіку для підтримки цієї війни, що дедалі частіше опиняється перед вибором: продовжувати війну та реалізовувати своє бачення чи зберегти російську державу», — сказав Волкер.

Під час розмови ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін поцікавився, чи справді перед Путіним може постати такий вибір.

Американський дипломат відповів ствердно та пояснив, до яких наслідків може призвести нинішня політика Кремля.

«Він може послабити її настільки, що постане перед вибором: чи зруйнувати російську державу заради свого бачення та власної спадщини, чи зробити паузу, щоб стабілізувати країну. Думаю, саме до такого вибору йому доведеться прийти», — додав він.

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На переконання Волкера, Путін досі виходить із припущення, що країни Заходу залишаються слабкими та роз’єднаними, тому достатньо лише нарощувати тиск для досягнення своїх цілей.

Втім, за словами дипломата, реальні події свідчать про протилежне і не підтверджують такі розрахунки Кремля.

Окремим викликом для російської влади, як вважає Волкер, стане навіть можливе завершення війни. У такому разі Росії доведеться адаптувати до мирного життя сотні тисяч мобілізованих військових та завербованих ув’язнених, які повернуться з фронту.

Раніше повідомлялося, що відмова диктатора Путіна від пропозиції прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським може дорого коштувати Росії.

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Ми раніше інформували, що у Росії посилюється суспільна втома від війни проти України, а офіційна пропаганда дедалі частіше втрачає довіру громадян.

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