Путін сам зруйнував власний міф: в ООН заявили про символічний удар РФ по Лаврі

Лавра / © Офіс президента України

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Російський удар по Києво-Печерській лаврі став не лише атакою на українську культурну спадщину, а й зруйнував історичний наратив Кремля про нібито «спільну спадщину» з Київською Руссю.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України Андрій Мельник, - пише Укрінформ.

За словами дипломата, російські війська цілеспрямовано пошкодили територію Києво-Печерська лавра, а також завдали удару по Національна кіностудія імені Олександра Довженка — одному із символів українського кінематографа.

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Мельник наголосив, що за понад тисячу років існування Лавра пережила монгольську навалу, нацистську окупацію та радянські релігійні переслідування, однак тепер зазнала удару від Росії.

«Навмисно пошкодивши Успенський собор, який Росія видає за свою спадщину, Путін завдав удару по самих основах свого фальшивого історичного наративу. Він забив цвях у труну власного історичного міфу», — заявив український дипломат.

Також представник України повідомив, що внаслідок російської атаки в Чорному морі спалахнуло судно під прапором Панами, загинув громадянин Єгипту. Під удари потрапили також кораблі під прапорами Палау та Белізу.

Окремо Мельник відкинув звинувачення Москви щодо українських ударів по російських нафтопереробних підприємствах, підкресливши, що такі об’єкти є законними військовими цілями відповідно до міжнародного гуманітарного права.

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Обстріл Києво-Печерської лаври — останні новини

Вночі проти 15 червня РФ атакувала Києву-Печерську лавру. На території зайнявся загорівся дах Успенського собору. Влучання відбулося просто в Степанівський приділ і відбулося сильне займання. Окрім того, у соборі достатньо сильні пошкодження іконостасу, є пошкодження розписів, фресок, які там перебувають.

Після атаки РФ у Лаврі терміново евакуювали святині - стародавні ікони, антимінси, а також інші богослужбові предмети, які могли опинити.

До слова, уряд України розпочав підготовку до відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври. Прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що найближчим часом із резервного фонду виділять кошти на консервацію та ремонт даху, а також наголосила на залученні міжнародної спільноти до захисту культурної спадщини. До фінансування робіт також готові долучитися український бізнес та меценати.

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