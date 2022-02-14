Путін ще не ухвалив остаточне рішення щодо вторгнення до України – Держдеп США

Путін ще не ухвалив остаточне рішення щодо вторгнення до України – Держдеп США

Залишається незначна можливість розв’язати ситуацію через дипломатичні перемовини, сказав Прайс.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс з посиланням на дані американської розвідки заявив, що Росія ще не ухвалила остаточне рішення починати широкомасштабний наступ на Україну.

Про це Прайс заявив на брифінгу в понеділок, 14 лютого.

"Я хочу наголосити ще раз, що офіційні особи США не казали офіційно: ми не заявляли, що президент Путін ухвалив остаточне рішення починати широкомасштабний наступ на Україну. Тому ми і кажемо, що залишається незначна можливість розв’язати цю ситуацію через дипломатичні перемовини", ­– сказав речник Держдепу США.

Водночас він повідомив, дії Росії наразі свідчать, що вона планує широкомасштабне вторгнення до України, продовжуючи зосереджувати військову техніку та особовий склад поблизу спільних кордонів.

Прайс запевнив, що США готові вести діалог з Росією щодо безпеки в Європі одразу, щойно РФ почне деескалацію. На запитання журналістів про те, що означає "деескалація" в розумінні уряду США, посадовець пояснив, що, передусім, це стосується відведення військ від українських кордонів.

За словами речника Держдепу, американська розвідка помітила, що Росія завозить дедалі більше ракетних комплексів та артилерії до підрозділів поблизу українських кордонів. Зокрема, Росія поставила озброєння у бойові позиції, тож вони готові для оперативного розгортання і застосування в бойових діях.

Прайс нагадав, що адміністрація США ділиться своїми даними із союзниками та партнерами, зокрема й з Україною.

Нагадаємо, Росія може почати вторгнення до України під час проведення Олімпійських ігор в Пекіні, тож напад може статися до 20 лютого.

Водночас американські ЗМІ мають дані про те, що війська Росії можуть увійти на територію України 15 лютого.

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