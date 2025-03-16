Путін ще не вирішив, як продовжувати війну проти України: Клімкін сказав, які у диктатора варіанти

Кремлівський диктатор Володимир Путін, ймовірно, ще не вирішив, як продовжувати війну проти України. Є дві стратегії.

Про це розповів український дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю DW.

"Чи це військові дії і надалі, він хоче намагатися розвивати цей військовий тиск, суміщати з невійськовим. Чи він у якийсь момент може переключитися на іншу стратегію: залишити нас як певний буфер, але таким, що тільки він матиме його розуміння, почне маніпулювати, рухаючись до того, щоб поступово, як удав, затягувати. Кролика не можна з'їсти, оскільки має зуби, кігті й дере цього удава. Це насправді і не кролик, як зрозуміли у Москві", - зазначив Клімкін.

Але вони не полишають логіки, каже він, що України не має існувати. Питання лише в тому, яку стратегію вибере Путін.

"Якщо йому буде важливо вийти з міжнародної ізоляції, і американці кидатимуть йому кістки у вигляді скасування чи пом'якшення частини санкцій... А це важливо для Росії", - завершив він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч, як тільки в цьому виникне необхідність.

Читайте також: