Путін ще по-справжньому серйозно не вимагав від Лукашенка вступити у війну - білоруський політолог

Білоруський політолог Артем Шрайбман вважає, що президент-диктатор Російської Федерації Володимир Путін по-справжньому ще не вимагав від самопопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка брати участь у війні.

Про це в Шрайбман сказав в інтерв'ю Радіо NV.

За його словами, "ми поки що не в тій точці, аби перевірити - у кого більше ресурсу: у Лукашенка не втягнутися чи у Путіна таки його втягнути".

"Я не впевнений, що це неминуче. Думаю, що певний ресурс лавірування Лукашенко має. Просто важливо розуміти: ми поки що не були в точці, коли Путін по-справжньому серйозно цього вимагав. Ми не бачили застосування всього російського арсеналу пресингу до Білорусі", - каже Шрайбма.

Щобільше, зауважив білоруський політолог, наразі відбувається зворотний процес: Москва щомісяця винагороджує Мінськ економічно "якимись новими подачками": "Газ, трирічна ціна; нафта навіть дешевша, ніж була раніше; нові кредити, розстрочення кредитів тощо".

Нагадаємо, Путін готується мобілізувати ще до 500 тис. росіян. Оголосити про це, за інформацією української розвідки, Кремль начебто планує 15 січня. Чи зробить це особисто Путін, чи хтось інший, наразі невідомо.

Читайте також: