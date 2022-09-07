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"Путін щойно публічно зізнався у свідомому нападі на Україну": Кулеба виступив із заявою щодо покарання диктатора РФ

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"Путін щойно публічно зізнався у свідомому нападі на Україну": Кулеба виступив із заявою щодо покарання диктатора РФ

Фото: ТСН.ua

Диктатор Путін заявив, що ухвалив рішення про початок повномасштабної війни проти України "свідомо", відповівши "дзеркально", щоб "допомогти населенню Донбасу".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на цю пропагандистську заяву і наголосив, що Путін публічно зізнався у злочині агресії проти України.

Про це очільник МЗС написав у Twitter.

У зв'язку з цим Кулеба закликав міжнародних партнерів підтримати створення трибуналу у справі про скоєння злочину агресії щодо України.

"Путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України: "Ми зробили це свідомо". Я ще раз закликаю всі держави: підтримати створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Злочин на виду. Справедливість має перемогти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, диктатор Кремля Володимир Путін 7 вересня під час Східного економічного форуму заявив, що Росія, напавши повномасштабно на Україну, нічого не втратила у війні, хоча насправді їхні втрати перевищили 50 тисяч. Крім того, диктатор сказав, що ухвалив рішення про початок повномасштабної війни проти України "свідомо", відповівши "дзеркально", щоб "допомогти населенню Донбасу".

Нагадаємо, американський генерал назвав термін, коли Україна поверне Крим.

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