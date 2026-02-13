Путін сформував делегацію на переговори: до Женеви полетить "яструб" Кремля

Путін відправляє "яструбів" на переговори щодо миру в Україні / © ТСН

У складі російської делегації, яка прибуде на переговори щодо миру в Україні до Женеви, буде заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін. Цього російського дипломата називають кремлівським «яструбом», тобто прихильником агресивної зовнішньої політики.

Про формування переговорної групи від РФ повідомили російські пропагандисти агентства ТАСС.

У повідомленні уточнили, що в російській делегації буде щонайменше 15 осіб.

Очолюватиме переговірників Путіна його помічник Володимир Мединський. Він уже був керівником російської делегації, зокрема, на переговорах в Стамбулі у травні 2025 року.

Тоді ж співголовою переговорної групи був Михайло Галузін, який виступав головним комунікатором від МЗС РФ, озвучуючи вимоги щодо нейтрального статусу України та припинення постачання західної зброї.

Цей кремлівський «яструб» у своїх офіційних заявах також неодноразово наголошував, що будь-яке врегулювання війни в Україні можливе лише за умови визнання окупованих територій.

Хто представлятиме Україну на переговорах

Український президент Володимир Зеленський визначив попередній склад української делегації.

Переговори із росіянами вестимуть:

секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров;

очільник Офісу президента Кирило Буданов;

начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;

голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія;

перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця;

заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

Українська делегація вже розпочала підготовку до майбутньої зустрічі.

Нагадаємо, тристоронні мирні переговори України, Сполучених Штатів Америки і Росії відбудуться в Женеві 17-18 лютого.