Путін шантажує Трампа: що буде з українськими військовими на Курщині

Кремлівський диктатор почав висувати умови президентові США Дональду Трампу.
Володимир Путін вимагає, щоб українські військові, які нібито перебувають в оточенні на Курщині, здалися в полон.
Про це повідомляють росЗМІ.
Напередодні американський лідер закликав Путіна вберегти життя "тисячі українських військових, які повністю оточені російськими військовими у дуже поганій та вразливій позиції".
Зі свого боку, очільник Кремля не забарився із відповіддю та висунув свої умови.
"Для ефективної реалізації призову президента США необхідний відповідний наказ військово-політичного керівництва України своїм військовим підрозділам скласти зброю та здатися в полон", – сказав Путін.
Нагадаємо, ТСН.ua раніше повідомляв, що війська армії РФ просунулися в районі "українського плацдарму" в Курській області та захопили Суджу.
А у Генштабі прокоментували "оточення" українських військ на Курщині.
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