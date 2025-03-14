Путін шантажує Трампа: що буде з українськими військовими на Курщині

Володимир Путін вимагає, щоб українські військові, які нібито перебувають в оточенні на Курщині, здалися в полон.

Про це повідомляють росЗМІ.

Напередодні американський лідер закликав Путіна вберегти життя "тисячі українських військових, які повністю оточені російськими військовими у дуже поганій та вразливій позиції".

Зі свого боку, очільник Кремля не забарився із відповіддю та висунув свої умови.

"Для ефективної реалізації призову президента США необхідний відповідний наказ військово-політичного керівництва України своїм військовим підрозділам скласти зброю та здатися в полон", – сказав Путін.

Нагадаємо, ТСН.ua раніше повідомляв, що війська армії РФ просунулися в районі "українського плацдарму" в Курській області та захопили Суджу.

А у Генштабі прокоментували "оточення" українських військ на Курщині.

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