"Путін – шкільний хуліган": Подоляк сказав, що може поставити його на місце

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк порівняв президента Росії Володимира Путіни зі шкільним хуліганом, який зачіпає слабких, але уникає сильних.

Захід може поставити Путіна на місце за допомогою постачань сучасного озброєння Україні.

Про це радник керівника ОП написав у Мережі 28 липня.

Так, він зауважив, що Росія напала на Грузію та Україну, але "проковтнула" вступ Фінляндії до НАТО. РФпогрожує Молдові, проте водночас уникає конфліктів із Туреччиною.

"Путін прикидається божевільним, але не є ним. Путін – шкільний хуліган, що задирає слабких і уникає сильних. Що ставить на місце хуліганів? ATACMS і озброєна Україна", – йдеться в дописі Подоляка.

Додамо, що ATACMS – це ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS, здатні бити на відстань до 310 км.

Нагадаємо, в Білому домі раніше заявили, що США не готові постачати Україні ракети великої дальності ATACMS до систем HIMARS, адже їхнє застосування може перетворити війну в Україні на глобальний конфлікт.

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