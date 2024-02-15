Путін шкодує, що не розпочав повномасштабну війну в Україні раніше

Президент-диктатор РФ Володимир Путін заявив, мовляв, шкодує, що його армія не розпочала повномасштабне вторгнення до України раніше.

Про це він заявив в інтерв’ю ведучому Павлу Зарубіну одного з пропагандистських телеканалів, коментуючи перебіг війни.

"Єдине, про що ми можемо шкодувати, - це про те, що не розпочали активних дій раніше", - цинічно заявив кремлівський "фюрер".

Російський диктатор повторив, що Україна нібито не хотіла миру після 2014-го та не виконала Мінських угод. Натомість, зі слів Путіна, Захід під цим приводом "накачував Україну зброєю". Втім, він заявив, що не пов'язував початок так званої "сво" в Україні із загрозою нападу НАТО на РФ.

Нагадаємо, в інтерв'ю скандальному американському журналістові Такеру Карлсону диктатор РФ Володимир Путін заявив, що розв’язав війну проти України нібито для захисту російськомовних і для того, щоб країна не становила загрози для Росії шляхом вступу до НАТО.

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