Путін шокований проривом і наступом ЗСУ в Курській області – Bild

Експерти зауважують, що нинішнє швидке просування ЗСУ може сповільнитися.

Раптова атака на Курську область шокувала російського "фюрера" Володимира Путіна та військове керівництво країни-агресорки. Зупинити український наступ Москва наразі не може.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

"Армія президента Володимира Зеленського чинить невпинний тиск ракетами, безпілотниками та артилерією. Російські війська викликали підкріплення – поки що безуспішно. Однак, на думку експертів Інституту вивчення війни США (ISW), українське просування може сповільнитися", - йдеться у статті німецького видання.

Окрім того, Bild згадує у матеріалі українського військового, зі слів якого операція в Курській області має на меті "дестабілізувати Росію".

"Ми йдемо в наступ. Задіяні тисячі українських військових. Мета – розосередити позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії", - повідомив український боєць, імені якого не називають.

Нагадаємо, в ISW назвали чотири сценарії того, як влада РФ буде реагувати на події у Курській області. Окрім того, американські аналітики наголошують, що ЗСУ змогли досягти оперативної несподіванки вздовж кордону з Росією.

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