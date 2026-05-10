Путін шокував тим, як назвав українського президента

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Після провального параду 9 травня російський лідер Володимир Путін під час спілкування з пресою несподівано з повагою назвав президента України «паном Зеленським».

Оглядачі видання Clash Report звернули увагу на те, як радикально змінилася риторика Путіна щодо Володимира Зеленського

У Мережі поширили відео з порівнянням виступів російського президента у 2022 та 2026 роках.

Реклама

На початку повномасштабного вторгнення він називав українське керівництво «шайкою наркоманів та неонацистів». Тепер, після понад чотирьох років війни, він офіційно використовує фразу «пан Зеленський».

«Я чув, що пан Зеленський готовий провести особисту зустріч», — сказав 9 травня господар Кремля, після чого закашлявся.

Таку зміну тону експерти сприймають як свідчення того, що Путін «здувся» або змушений змінювати тактику через затяжну війну та відсутність здобутків на полі бою.

Провальний парад Путіна 9 травня — що відомо

Нагадаємо, під час правління Володимира Путіна паради до так званого «дня перемоги» були головним інструментом демонстрації військової потужності РФ. Проте 9 травня 2026 року урочиста хода під стінами Кремля не приховала, а лише підкреслила глибоку кризу та вразливість російського режиму.

Реклама

Цього року парад на Красній площі Москви тривав всього 45 хвилин, що зробило його найкоротшим у сучасній історії. Кремль, схоже, надав пріоритет безпеці над традиційною демонстрацією сили.

Президент РФ Володимир Путін, який з’явився на параді в Москві 9 травня, викликав жорстокі глузування через свій виснажений та пригнічений вигляд.

Новини партнерів