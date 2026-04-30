Путін шокував заявою під час розмови з Трампом та заманює Україну у нову пастку з "миром" - ISW

Путін і Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 29 квітня, провели телефонну розмову. Однією з головних тем обговорень стало врегулювання війни РФ проти України.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту війни (ISW).

Розмова тривала півтори години. Про це повідомив колишній посол РФ в США Юрій Ушаков.

Реклама

Під час розмови Путін зазначив, що Росія готова до тимчасового припинення вогню на час Дня перемоги. Трамп, зі свого боку, підтримав пропозицію.

Під час розмови диктатор розповідав американському президенту свою версію подій російсько-української війни. Наприклад, він повідомив, що від початку 2025 року Росія передала Україні понад 20 тисяч тіл загиблих, натомість отримала понад 500 тіл.

Окремо Путін описав ситуацію на фронті. За його словами, російські війська просуваються вперед. Він додав, що Росія досягне цілей так званої «спеціальної військової операції», однак, все ж, віддає перевагу переговорам.

Наприкінці розмови Путін і Трамп домовилися підтримувати подальші контакти як особисто, так і через своїх помічників.

Реклама

“Путін використав свою телефонну розмову 29 квітня з президентом США Дональдом Трампом, щоб підтвердити свою відданість початковим воєнним цілям та просувати свої зусилля щодо когнітивної війни”, - вважають експерти.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Володимир Путін був готовий укласти угоду про мир в Україні. Трамп додав, що Путіну хтось завадив зробити це.

«Я знаю його давно. Думаю, він був готовий укласти угоду деякий час тому», — сказав американський президент.

Новини партнерів