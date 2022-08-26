Путін шукає "переговірника": Піонтковський розповів, хто може гарантувати "фюреру" "безпечну старість"

Ситуація у російській війні в Україні змінюється, а тому Москва буде шукати шлях до переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін шукає собі "переговірника". Спочатку в цій ролі був президент Франції Еммануель Макрон, потім - турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган. Третім варіантом може стати глава Китаю Сі Цзіньпін.

Таку думку в в ефірі "24 каналу" розповів російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський.

За його словами, кремлівський "фюрер" сподівається, що переговірники принесуть йому "мир". Більше того - сам диктатор нібито бореться за власне життя, адже "Путін - негідник і фашист, але не шахід".

"Спочатку такими посередниками були Макрон, Шольц і Драґі - ця трійка, яку він послав (до України - Ред.) з "італійським планом". Тоді в Путіна було безліч амбіцій. Першим пунктом було запропоновано припинення вогню, другим - двосторонні переговори про "суперечливі території "Росії і України", - наголосив Піонтковський.

План Москви про збереження окупованих територій провалився.

"Він (Путін - Ред.) "найняв" іншого переговірника - пана Ердогана. Однак він взяв за це величезну геополітичну ціну", - наголосив публіцист.

Саме тому зараз очільникові Кремля потрібен "переговірник", який би гарантував йому життя. Стати таким "гарантом" може президент КНР Сі Цзіньпін, вважає Піонтковський.

"Китай вже не зацікавлений у продовженні цієї безглуздої війни. Пан Сі може гарантувати Путіну безпечну старість в одному з даоських монастирів на території Китаю", - наголосив російський опозиціонер.

Нагадаємо, аналітик Олексій Їжак, керівник відділу регіональної політики Національного інституту стратегічних досліджень вважає, що найближчим часом російський диктатор Володимир Путін може відійти від справ. Статися це може як за власним бажанням Путіна, так і під тиском російських еліт.

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