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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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906
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1 хв

Путін шукає відмовки: у РНБО сказали, як примусити диктатора до припинення вогню

Диктатор розуміє лише мову сили.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

США прямо говорять Путіну, що бомбардування України і загибель людей мають припинитися. Натомість він шукає відмовки.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“В пітєрських дворах за таку поведінку в дитинстві його били. Тому він з тих часів розуміє тільки мову сили,” — наголосив Коваленко.

Раніше президент США Дональд Трамп, який зараз має поблажливе ставлення до Кремля, невдовзі може вдатися до нових методів у спілкуванні з Москвою. Адже Росія не демонструє готовності до поступок і домовленостей.

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