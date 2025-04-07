Путін шукає відмовки: у РНБО сказали, як примусити диктатора до припинення вогню

Володимир Путін / © Associated Press

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США прямо говорять Путіну, що бомбардування України і загибель людей мають припинитися. Натомість він шукає відмовки.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“В пітєрських дворах за таку поведінку в дитинстві його били. Тому він з тих часів розуміє тільки мову сили,” — наголосив Коваленко.

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Раніше президент США Дональд Трамп, який зараз має поблажливе ставлення до Кремля, невдовзі може вдатися до нових методів у спілкуванні з Москвою. Адже Росія не демонструє готовності до поступок і домовленостей.