Путін "сидітиме в Києві": Гарріс зробила заяву про роль Трампа у вирішенні війни

Трамп заявляє про плани вирішити питання війни в Україні за один день.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що "фюрер" РФ Водимир Путін "сидітиме в Києві", якщо її опонент Дональд Трамп посяде президентське крісло

Про це Гарріс сказала під час заходу в Мічигані з колишнім членамиПалати представників Ліз Чейні та Марією Шрайвер, повідомляє CNN.

Політикиня нагадала, що Трамп заявляє про плани вирішити питання війни в Україні за один день.

"Прочитайте та зрозумійте, що він каже. Він здасться. Він би змусив Україну відмовитися від боротьби з агресором, який порушує її суверенітет. Якби Дональд Трамп був президентом, Володимир Путін сидів би в Києві і розумів, що це означало б для Америки та нашого становища у світі", - заявила демократка.

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Зауважимо, що Трамп не одноразово називав Путіна своїм "другом" та амбітно заявляв, що здатний закінчити війну Росії з Україною за допомогою одного телефонного дзвінка. За словами республіканця, диктатор РФ планував вторгнення до України під час його каденції, але не зробив цього. Натомість він звинувачує у війні чинного президента США Джо Байдена.

Зауважимо, що під час дебатів з Гарріс 10 вересня Трамп не зміг розкрити "мирного плану" на прохання модератора. Він лише сказав, що зателефонував би очільникам України та Росії, і після цього, за його словами, війна б закінчилась.

Нагадаємо, раніше Гарріс висловила сумніви щодо придатності Трампа до президенства. Видання Axios пише, що протягом кількох тижнів команда Трампа скасувала низку його передвиборчих заходів.

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