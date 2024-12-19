Путін сказав, чи готовий розмовляти з Зеленським: умови переговорів від РФ

Очільник Кремля заявив, що легітимний президент в Україні може з'явитися начебто лише після проведення виборів.

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність домовлятися та підписувати угоди лише з легітимним керівництвом України. Із президентом Володимиром Зеленським диктатор готовий розмовляти лише в разі його переобрання на посаду.

Про це Путін заявив у ефірі прямої лінії.

Президент Росії висловився про умови для переговорів з Україною про закінчення війни.

"В нас немає попередніх умов. Ми готові вести діалог без попередніх умов, але на базі того, про що ми домовились у Стамбулі 2022 року, і виходячи з реалій на полі бою", – сказав очільник Кремля.

Він також сказав, що РФ готова домовлятися та підписувати угоди лише з легітимним керівництвом України. За його словами, легітимною в Україні зараз є Верховна Рада та її голова.

Путін вкотре повторив свою пропагандистську тезу про начебто "нелегітимність" Зеленського, сказавши, легітимний президент в Україні може з'явитися лише після проведення виборів.

"Якщо хтось піде на вибори, отримає легітимність, ми будемо з будь-ким розмовляти, зокрема з Зеленським. Але зараз, якщо Україна хоче йти шляхом мирного врегулювання, вони можуть організувати всередині України процес, як захочуть. Підписувати ми можемо лише з тими, хто є легітимним, а це є Рада і голова Ради", – висловився диктатор.

Нагадаємо, Путін також заявляв, що Росія готова до переговорів та компромісів, одна до цього начебто не готова Україна.

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