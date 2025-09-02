- Дата публікації
Путін сказав, що буде з енергетикою України через обстріли РФ
Путін попередив, що удари по російських енергетичних об’єктах не залишаться без наслідків.
Президент Росії Володимир Путін у черговому інтерв’ю прокоментував удари по російських енергетичних об’єктах.
Про це йдеться у його заяві, повідомляють росЗМІ.
«Особливо в зимовий період, ми дуже довго терпіли, коли українські війська наносили постійні удари по нашим енергетичним об’єктам. Після цього ми почали відповідати. І ми відповідаємо, звісно, скажімо так, серйозно.»», — сказав Путін.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, включно з електростанціями та газовою промисловістю, що впливає на виробництво електроенергії. Нещодавні удари дронів і ракет у Сумах, Дніпрі та Херсоні спричинили перебої та пошкодження об’єктів.