ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
1 хв

Путін скаже українцям, що Захід їх зрадив: Джонсон попередив про небезпеку

Без рішучих дій кремлівський очільник Володимир Путін використає слабкість Заходу проти України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Путін скаже українцям, що Захід їх зрадив: Джонсон попередив про небезпеку

Путін може переконати українців, що Захід їх зрадив / © Associated Press

Без підтримки Заходу президент РФ Володимир Путін спробує нав’язати Україні думку, що з Росією їй краще.

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив таку думку у розмові з Дмитром Гордоном.

Джонсон попередив про небезпеку зволікання Заходу у підтримці України.

За його словами, Кремль не відмовився від планів підкорити всю Україну або встановити над нею політичний контроль. Єдиний спосіб зупинити ці амбіції — чітко дати зрозуміти, що Захід ніколи не визнає такого результату.

Джонсон наголосив, що Україні необхідна негайна допомога: військова, економічна та політична, а також реальна перспектива членства в НАТО та ЄС.

«Інакше з часом Путін намагатиметься переконати українців: мовляв, Захід вас зрадив, у НАТО не взяли, до ЄС не допустили, з нами вам буде краще. Це абсолютна нісенітниця. Майбутнє України — лише з вільним світом, і Захід повинен довести серйозність своїх намірів», — заявив Джонсон.

Нагадаємо, колишній прем'єр Британії також назвав умову, за якої НАТО завдасть удару по РФ. Борис Джонсон пояснив, чому Північноатлантичний альянс не завдає ударів у відповідь по російських містах, таких як Смоленськ чи Москва.

Тим часом зустріч з Володимиром Путіним на Алясці не змусила президента США Трампа почути Європу, вважають західні ЗМІ.

Дата публікації
Кількість переглядів
223
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie