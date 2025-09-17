- Дата публікації
Путін скаже українцям, що Захід їх зрадив: Джонсон попередив про небезпеку
Без рішучих дій кремлівський очільник Володимир Путін використає слабкість Заходу проти України.
Без підтримки Заходу президент РФ Володимир Путін спробує нав’язати Україні думку, що з Росією їй краще.
Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив таку думку у розмові з Дмитром Гордоном.
Джонсон попередив про небезпеку зволікання Заходу у підтримці України.
За його словами, Кремль не відмовився від планів підкорити всю Україну або встановити над нею політичний контроль. Єдиний спосіб зупинити ці амбіції — чітко дати зрозуміти, що Захід ніколи не визнає такого результату.
Джонсон наголосив, що Україні необхідна негайна допомога: військова, економічна та політична, а також реальна перспектива членства в НАТО та ЄС.
«Інакше з часом Путін намагатиметься переконати українців: мовляв, Захід вас зрадив, у НАТО не взяли, до ЄС не допустили, з нами вам буде краще. Це абсолютна нісенітниця. Майбутнє України — лише з вільним світом, і Захід повинен довести серйозність своїх намірів», — заявив Джонсон.
Нагадаємо, колишній прем'єр Британії також назвав умову, за якої НАТО завдасть удару по РФ. Борис Джонсон пояснив, чому Північноатлантичний альянс не завдає ударів у відповідь по російських містах, таких як Смоленськ чи Москва.
Тим часом зустріч з Володимиром Путіним на Алясці не змусила президента США Трампа почути Європу, вважають західні ЗМІ.