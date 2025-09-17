Путін скаже українцям, що Захід їх зрадив: Джонсон попередив про небезпеку

Путін може переконати українців, що Захід їх зрадив / © Associated Press

Без підтримки Заходу президент РФ Володимир Путін спробує нав’язати Україні думку, що з Росією їй краще.

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив таку думку у розмові з Дмитром Гордоном.

Джонсон попередив про небезпеку зволікання Заходу у підтримці України.

За його словами, Кремль не відмовився від планів підкорити всю Україну або встановити над нею політичний контроль. Єдиний спосіб зупинити ці амбіції — чітко дати зрозуміти, що Захід ніколи не визнає такого результату.

Джонсон наголосив, що Україні необхідна негайна допомога: військова, економічна та політична, а також реальна перспектива членства в НАТО та ЄС.

«Інакше з часом Путін намагатиметься переконати українців: мовляв, Захід вас зрадив, у НАТО не взяли, до ЄС не допустили, з нами вам буде краще. Це абсолютна нісенітниця. Майбутнє України — лише з вільним світом, і Захід повинен довести серйозність своїх намірів», — заявив Джонсон.

Нагадаємо, колишній прем'єр Британії також назвав умову, за якої НАТО завдасть удару по РФ. Борис Джонсон пояснив, чому Північноатлантичний альянс не завдає ударів у відповідь по російських містах, таких як Смоленськ чи Москва.

Тим часом зустріч з Володимиром Путіним на Алясці не змусила президента США Трампа почути Європу, вважають західні ЗМІ.