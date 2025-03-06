"Путін слабкий і відчайдушно прагне миру": в The Telegraph вказали на вагомі ознаки

А європейські війська, які незабаром можуть бути розгорнуті в Україні, стануть "кинджалом у серці" Путіна, вважає британський журналіст.

Президент Росії Володимир Путін "слабкий і відчайдушно хоче миру", адже на всіх рівнях війна стала для нього "катастрофічною катастрофою".

Так написав британський журналіст, редактор відділу оборони та закордонних справ Кон Кафлін у The Telegraph.

"Не обманюйте себе, Путін слабкий і відчайдушно прагне миру. Незважаючи на всю свою браваду, Кремль відчайдушно сподівається, що повернення Трампа зрештою означатиме кінець війни", – йдеться у матеріалі.

За словами Кафліна, є вагома причина, чому Росія раптом так захотіла підтримати прагнення президента США Дональда Трампа припинити війну в Україні.

"Майже на всіх рівнях конфлікт став катастрофічною катастрофою для Володимира Путіна. Пропагандистська машина Кремля, можливо, й висміює європейців, які відчувають певний дискомфорт через ставлення адміністрації Трампа до колишніх союзників Вашингтона, проте це лише спроба відвернути увагу від справжнього тиску, якого Москва зазнає через свою згубну військову інтервенцію до України", – йдеться у The Telegraph.

Кафлін вказує на те, що російські пропагандистські ЗМІ "схопилися за початкові спроби адміністрації Трампа, зробивши абсурдне припущення, що Вашингтон нібито тепер приєднається до їхнього, російського бачення".

"За останніми західними оцінками, загальна кількість загиблих і поранених росіян під час конфлікту в Україні становить 850 000 осіб, що перевищує загальну кількість американських і британських військових, які загинули в боях у Європі під час Другої світової війни. Додайте до цього руйнівний вплив конфлікту на російську економіку, коли відсоткові ставки сягнули 21%... Тож легко зрозуміти, чому Путін скористався нагодою підтримати мирні пропозиції Трампа", – пояснив журналіст.

Однією з ознак того, що Кремль прагне покласти край конфлікту, є нещодавня пропозиція Путіна виступити посередником у мирній угоді між Іраном і США щодо суперечливої ​​ядерної програми Тегерана. Тим часом верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вже відкинув ідею відновлення переговорів із Трампом з цього питання, назвавши її нераціональною.

"Це просто вказує ​​на те, наскільки мало впливу Москва може використати на будь-яких мирних переговорах щодо України", – пояснив журналіст.

Також він додав, що настрій у Кремлі не покращать і зусилля європейських лідерів щодо посилення безпеки. Нагадаємо, Європейська комісія окреслила плани зібрати 800 млрд євро для підвищення здатності Європи захищатися.

"Неспровоковане вторгнення Путіна до України вже переконало дві досі нейтральні європейські країни – Фінляндію та Швецію – прийняти лоно НАТО, тим самим значно посиливши безпеку північного флангу Альянсу", – пояснив журналіст.

Нагадаємо, США та Україна погодили дату переговорів щодо припинення війни. Про це повідомила журналістка Fox News. Вони мають розпочатися 11 березня в Саудівській Аравії.

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