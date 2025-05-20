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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін "смикає Трампа за ланцюг": підсумки розмови лідерів США та Росії

В Білому домі очікували, що розмова покаже вплив Трампа на Москву, але вона лише продемонструвала, що Путін знову тягне за ниточки.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що його двогодинна розмова з Володимиром Путіним пройшла «дуже добре». Російський диктатор поспішив озвучити власну версію подій — до того, як Білий дім озвучив свою.

Про це повідомило видання The Independent.

США сподівалися, що розмова доведе вплив Трампа на Москву. Натомість вона лише підтвердила стару істину: Путін знову смикає за ниточки.

«Ми домовилися з президентом Сполучених Штатів, що Росія запропонує та готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливої ​​майбутньої мирної угоди, який визначить низку позицій, таких як, наприклад, принципи врегулювання, терміни можливої ​​мирної угоди», — заявив російський диктатор

У видання The Independent, зазначають, що під «принципами врегулювання» Путін має на увазі — визнання анексії Криму та частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

«Або це може означати будь-яку точку України, де, за словами Путіна, російськомовне населення „перебуває в небезпеці“ і потребує порятунку — як-от Харків, друге за величиною місто України. Неважливо, що цей центр освіти з його 40 університетами та справжніми вченими-ракетниками непохитно вигнав російських загарбників», — йдеться в матеріалі.

Пропозиція України про 30-денне перемир’я, підтримана навіть адміністрацією Трампа, залишається без відповіді. Путін не відхиляє її, але й не погоджується.

«Спочатку, сказав Путін, обом країнам потрібно буде визначити можливе припинення вогню, включно з його термінами. Пропозиція формулюється як „припиніть стріляти“, а терміни — „зараз“, але російський лідер лише знизав плечима», — йдеться в повідомленні.

Путін також наполягає, що для Росії головним пріоритетом є — «усунення першопричини цієї кризи»,

Трамп неодноразово використовував російські переговорні платформи, щоб тиснути на Україну. Зокрема США підтримував Кремль в ООН, а також звинувачував Україну в російській агресії.

Водночас він активно працював над зміцненням економіки РФ, та навіть використав війну, щоб виторгувати у Києва вигідні угоди щодо видобутку корисних копалин у обмін на обіцянки військової допомоги. Трамп також виключив США з будь-яких майбутніх сил безпеки України, навіть у разі укладення миру.

«Президент США почав розуміти, що виглядає слабким. Коли йдеться про Путіна, він завжди був слабким», — йдеться в матеріалі.

Трамп намагається виглядати «рішучим» у соціальних мережах, але в спілкуванні телефоном з Путіним «всі його спроби взяти контроль над ситуацією зазнають краху».

«Щойно завершив свою двогодинну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Я вважаю, що все пройшло дуже добре. Тон і дух розмови були чудовими. Якби це було не так, я б сказав це зараз, а не пізніше. Росія хоче вести масштабну торгівлю зі Сполученими Штатами, коли ця катастрофічна „кривава баня“ закінчиться, і я погоджуюся. Для Росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства. Її потенціал безмежний», — заявив Трамп.

Дональд Трамп у своїх заявах не вимагає припинення вогню в Україні, не згадує про торгівлю Росії, побудовану й на окупованих територіях, і не чинить тиску на очільника Кремля.

«Володимир Зеленський обережно обіграв Трампа і не відкинув його явно проросійське втручання, а розвінчав блеф Кремля, запропонувавши припинення вогню, на яке Путін не погодиться», — йдеться в статті.

У видання вважають, що можливі переговори у Ватикані «ні до чого не приведуть».

Тим часом ЄС та союзники готують нові санкції проти російської нафти, збільшують оборонні бюджети і надають Україні більше зброї, ніж США.

Нагадаємо, в Bloomberg заявили, що Трамп після розмови з Путіним розчарував Європу.

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