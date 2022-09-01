"Путін сьогодні вперше зізнався, що його ціллю є знищення України": Піонтковський – про нову мету РФ у війні

Своїми заявами про те, що в Україні нібито "створюється антиросійський анклав", який слід "ліквідувати", президент Росії Володимир Путін вперше зізнався, що хоче знищити Україну.
Цьому передували заяви російської пропаганди і так звані "історичні статті" Путіна.
Про це російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський сказав у ефірі "24 каналу".
"Путін сьогодні вперше зізнався, що його ціллю є знищення України. Раніше про це казали всі його пропагандисти включно з тими ж Кедмі, Соловйовим та іншими. Ця ціль явно витікала з його історичної статті, в якій він доказував, що "ніколи не існувало Української держави". Більше того, він далі пішов: у статті виявляється і "народу українського ніколи не було". От ми – один народ і все. І ось він сьогодні довів це до логічного продовження – будемо знищувати Україну", – пояснив Піонтковський.
Нагадаємо, 1 вересня перед школярами Путін заявив, що в Україні нібито створюється антиросійський анклав, тож війська РФ повинні його знищити. Диктатор також назвав нову "мету" війни РФ проти України.
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