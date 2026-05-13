Путін "спалився" істерикою через шалені втрати на фронті вперше за роки: ISW пояснили, навіщо РФ дістає “ядерку”

Демонстративні заяви Володимира Путіна щодо міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат» можуть бути спробою відвернути увагу від погіршення ситуації для російської армії на фронті. Такого висновку дійшли аналітики, оцінюючи перебіг весняно-літнього наступу РФ 2026 року.

Про це пише ISW.

Попри гучні заяви Кремля про «успіхи», темпи просування російських військ поступово знижуються ще від жовтня 2025 року. На це вплинули посилення українських ударів по тилових цілях та зростання втрат окупаційної армії.

«Позерство Путіна щодо МБР „Сармат“, ймовірно, має на меті відвернути увагу від погіршення результатів Росії на полі бою», — пишуть аналітики.

Аналітики наголошують, що у квітні 2026 року російські війська вперше за тривалий час фактично втратили більше територій, ніж захопили. Водночас рівень набору нових військових у РФ опустився нижче рівня компенсації втрат.

Крім того, українські сили за останні місяці повернули частину Куп’янська, звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні та відновили контроль над кількома населеними пунктами у Запорізькій області.

«Українські сили змусили Росію обирати між захистом від контратак і перекиданням ресурсів на пріоритетні ділянки фронту. Вибір, який бентежить Путіна, чия теорія перемоги залежить від фасаду, ніби російські війська одночасно просуваються по всьому театру військових дій і близькі до руйнування українських ліній», — йдеться у матеріалі.

Експерти зазначають, що попри постійні штурми РФ, українська оборона продовжує утримувати позиції та перехоплювати тактичну ініціативу на окремих напрямках.

Нагадаємо, Путін уже щонайменше десятий раз обіцяє найближчим часом поставити міжконтинентальну ракету «Сармат» на бойове чергування, однак реального розгортання комплексу досі не підтверджено. Експерти зазначають, що Кремль використовує тему «Сармата» як елемент ядерного шантажу та інформаційного тиску на тлі проблем російської армії на фронті.

За даними аналітиків, від 2021 року терміни введення ракети в експлуатацію постійно переносяться, а більшість випробувань були невдалими. Водночас Росія змушена поспішати через вичерпання ресурсу старих ракет «Воєвода», які досі залишаються основою ядерного арсеналу РФ.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що активізація заяв про «Сармат» пов’язана з відсутністю помітних успіхів окупантів у війні проти України.

