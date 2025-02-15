Трамп спершу зателефонував "фюреру" Путіну: Зеленський прокоментував

Президент не дуже вітає те, що Трамп спершу говорив з диктатором країни-агресорки.

Президент США Дональд Трамп 12 лютого зателефонував "фюреру" РФ Володимиру Путіну, а вже після цього українському лідерові Володимирові Зеленському.

Президент України розповів про свою реакцію на це під час Мюнхенської конференції.

На питання про те, як ставиться до того, що Трамп спершу зателефонував Путіну, Зеленський відповів, що не дуже цьому радий. Втім, наголосив він, "найбільша загроза, якщо першою буде зустріч з Путіним".

Як повідомлялося, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.Вони домовилися про спільні зусилля для припинення війни в Україні та можливі взаємні візити.

Після цього Трамп поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери країн домовилися про негайний початок роботи команд щодо закінчення війни.

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