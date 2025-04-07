Путін сподівається на літню військову кампанію: експерт назвав терміни початку реальних переговорів

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін готовий буде повертатися до переговорів щодо припинення вогню за результатами літньої військової кампанії.

Про це заявив політичний експерт Вадим Денисенко в ефірі "Еспресо".

За його словами, є лише імітація переговорів. Адже, зазначає експерт, Кремль хоче воювати.

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"У цьому разі можемо сказати чітко, що після останніх переговорів в Ер-Ріяді стало зрозуміло, що Путін не збирається йти на якісь переговорні речі як підписання тимчасового припинення вогню. Путін хоче продовжувати бойові дії і вважає, що ця літня кампанія — його останнє вундерваффе, завдяки якому вдасться зламати фронт та Україну. Але нічого подібного не буде", — підкреслив політичний експерт.

Денисенко зазначає, що у цій ситуації ми маємо справу з психологією чи психіатрією людини. Адже "фюрер" Путін щиро вірить, що цього літа йому вдасться "Київ за три дні — 2.0". Хоча незрозуміло, на чому це базується або хто йому це пояснює, додав експерт.

"На жаль, ні на які мирні переговори чи реальне припинення вогню раніше жовтня-листопада немає сенсу сподіватися. На сьогоднішній момент дуже низька ймовірність якогось перемир'я. Попри всі заяви Трампа, що він все розуміє і дуже розлючений, треба розуміти, що станом на зараз Володимир Путін не входитиме у будь-який переговорний процес. Він вважає, що США не запровадить катастрофічних санкцій, тому готовий буде повертатися до переговорів за результатами літньої воєнної кампанії", — резюмував Вадим Денисенко.

Нагадаємо, політолог Ігор Рейтерович переконаний, що президент США Дональд Трамп поблажливий до Кремля. Зі свого боку Росія не демонструє готовності до поступок та домовленостей.

Дата публікації 19:19, 04.04.25 Кількість переглядів 17 Поки Трамп відволікся, Путін готує новий наступ! Самусь розповів, де буде найгарячіше