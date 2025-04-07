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Путін сподівається на літню військову кампанію: експерт назвав терміни початку реальних переговорів
Поки що Кремль не має наміру припиняти війну.
Російський диктатор Володимир Путін готовий буде повертатися до переговорів щодо припинення вогню за результатами літньої військової кампанії.
Про це заявив політичний експерт Вадим Денисенко в ефірі "Еспресо".
За його словами, є лише імітація переговорів. Адже, зазначає експерт, Кремль хоче воювати.
"У цьому разі можемо сказати чітко, що після останніх переговорів в Ер-Ріяді стало зрозуміло, що Путін не збирається йти на якісь переговорні речі як підписання тимчасового припинення вогню. Путін хоче продовжувати бойові дії і вважає, що ця літня кампанія — його останнє вундерваффе, завдяки якому вдасться зламати фронт та Україну. Але нічого подібного не буде", — підкреслив політичний експерт.
Денисенко зазначає, що у цій ситуації ми маємо справу з психологією чи психіатрією людини. Адже "фюрер" Путін щиро вірить, що цього літа йому вдасться "Київ за три дні — 2.0". Хоча незрозуміло, на чому це базується або хто йому це пояснює, додав експерт.
"На жаль, ні на які мирні переговори чи реальне припинення вогню раніше жовтня-листопада немає сенсу сподіватися. На сьогоднішній момент дуже низька ймовірність якогось перемир'я. Попри всі заяви Трампа, що він все розуміє і дуже розлючений, треба розуміти, що станом на зараз Володимир Путін не входитиме у будь-який переговорний процес. Він вважає, що США не запровадить катастрофічних санкцій, тому готовий буде повертатися до переговорів за результатами літньої воєнної кампанії", — резюмував Вадим Денисенко.
Нагадаємо, політолог Ігор Рейтерович переконаний, що президент США Дональд Трамп поблажливий до Кремля. Зі свого боку Росія не демонструє готовності до поступок та домовленостей.