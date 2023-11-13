Путін сподівається вичерпати терпіння Заходу, а Україна у військовому плані ще не все втратила - The WP

США та їхні союзники повинні працювати над тим, щоб Україна перемогла, пише видання.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що Україна перебуває в патовій ситуації на полі бою з Росією. Ця заява має стати каталізатором до нових зусиль, спрямованих на те, щоб за допомогою Сполучених Штатів і європейських союзників дати поштовх боротьбі України проти російського вторгнення.

Про це пише видання The Washington Post.

Журналісти видання зазначають, що "аналіз генерала протвережує". Також вони звертають увагу на занепокоєння України щодо подальшої підтримки Заходу, яке передає стаття Time.

"У військовому плані ще не все втрачено. Україна відкрила коридор для транспортування зерна, витісняючи російські військово-морські сили ракетними ударами і ударами безпілотників. У наземних боях українські війська завдали величезних втрат російській техніці і особовому складу. У боях за Авдіївку минулого місяця втрати росіян за один день сягнули 900 осіб", – пише WP.

Журналісти також зазначають, що темп постачання західних озброєнь "розчарував президента Володимира Зеленського".

"Україна справедливо побоюється, що їй було надано достатньо для виживання, але недостатньо для перемоги, частково через занепокоєння президента США Джо Байдена щодо ескалації у відносинах з Росією. Конгрес може підтримати український моральний дух і військову ефективність, ухваливши в найближчі тижні великий пакет економічної та військової допомоги, достатній для того, щоб уникнути перебоїв у виконанні плану наступного року. Незважаючи на небажання деяких республіканців у Палаті представників, в обох палатах залишається значна більшість, яка підтримує такий пакет", – зазначає WP.

Видання припускає, що Путін сподівається вичерпати терпіння Заходу та матеріальні й кадрові резерви України, а після – побачити обрання колишнього президента Дональда Трампа й подальше ослаблення підтримки США Україні.

"Зрештою, Україна може зіткнутися з реальністю, що їй доведеться вести переговори з російським ворогом, який готовий нескінченно жертвувати ресурсами і життями на полі бою. Цей момент ще не настав, але Захід повинен дати Україні важелі впливу, щоб укласти найкращу можливу угоду, якщо прийде час. І цей важіль означає збереження шансу України вижити і розвиватися як процвітаюча європейська демократія, а не як васал Кремля", – додає WP.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вперше заговорив про втрати ЗСУ на фронті та заявив, у який спосіб може закінчитися війна. Своє слово сказали і США. Тим часом у Росії дивно злетіли цифри виробництва автівок, якими відкупляються від родин загиблих.

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