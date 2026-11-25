- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 120
- Час на прочитання
- 3 хв
Путін справді говорить про мир: Кушнер назвав важливий нюанс
Зять Трампа Джаред Кушнер зробив низку гучних заяв про Путіна та мир в Україні.
Спецпредстаник президента США Дональда Трампа і його зять Джаред Кушнер зробив низку суперечливих заяв щодо війни в Україні. Зокрема, сказав, що російський диктатор Володимир Путін нібито зацікавлений у припиненні війни проти України.
Про це передає Clash Report.
Кушнер вважає, що між росіянами і українцями немає ненависті
Кушнер зробив суперечливу заяву, що українці і росіяни нібито не ненавидять одне одного.
«Багатьох із цих солдатів — чи то з українського, чи то з російського боку — їх туди насправді відправили лідери. Не думаю, що вони ненавидять одне одного. Гадаю, вони хотіли б повернутися додому, до своїх родин», — вважає зять Трампа.
Кушнер вважає, що «обидві сторони», тобто і Україні, і Росія, нібито прагнуть завершити вінйу так, щоб забезпечити довготривалий і міцний мир.
«Якщо ви — Росія, ви не хочете, щоб Україна та Європа зосереджували сили на вашому кордоні. А якщо ви — Україна, ви не хочете, щоб усе закінчилося так, що Росія знову збере сили на кордоні й нападе на вас, а ви не матимете належного захисту чи гарантій, щоб цьому запобігти», — сказав він.
Чи справді Путін зацікавлений у припиненні війни
«Так, я вважаю, що він говорить саме про мир, але питання завжди в тому, на яких умовах», — відповів на таке запитання журналіста Кушнер.
Зять Трампа додав, що за його зі Стівом Віткоффом оцінкою, «Путін прагне не лише миру; але й хоче спробувати змінити відносини з Америкою і з’ясувати, чи існує можливість для нового початку».
«Хто знає, чи справді така мета, і чи можливо це взагалі, але в будь-якому разі потрібно почати з переговорів із тим, хто має владу здійснити такі зміни», — додав Кушнер.
Питання територій зайшло в глухий кут
«За моїм відчуттям — а це висновок, до якого ми зі Стівом дійшли після багатьох годин спілкування з президентом Путіним та російською командою, — питання територій наразі зайшло в глухий кут», — відверто визнав зять Трампа.
Чи буде Європа за столом переговорів
За його словами, однією з проблем було питання, як організувати взаємодію та комунікацію з Європою.
«Там немає когось одного, хто справді керував би процесом», — пояснив Кушнер.
«Європу не залучили до зустрічі в Абу-Дабі, оскільки президент Путін бачить з боку Європи чимало провокаційних заяв і дій. Тож, на його (Путінову — Ред.) думку, вони ще не готові до миру. Він (Путін — Ред.) вважає, що вони прагнуть стратегічної поразки Росії», — продовжив зять Трампа.
На завершення він запевнив, що США не будуть нічого вирішувати без узгодження з Європою та Києвом і висловив впевненість, що Україна відіграватиме ключову роль у європейській безпеці в майбутньому.
Раніше Джаред Кушнер відповів, чи реалістичний вступ України до НАТО.