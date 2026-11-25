Кушнер заявив, що Путін нібито хоче миру та нового початку у відносинах зі США: що відомо про переговори щодо України / © Associated Press

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Спецпредстаник президента США Дональда Трампа і його зять Джаред Кушнер зробив низку суперечливих заяв щодо війни в Україні. Зокрема, сказав, що російський диктатор Володимир Путін нібито зацікавлений у припиненні війни проти України.

Про це передає Clash Report.

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Кушнер вважає, що між росіянами і українцями немає ненависті

Кушнер зробив суперечливу заяву, що українці і росіяни нібито не ненавидять одне одного.

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«Багатьох із цих солдатів — чи то з українського, чи то з російського боку — їх туди насправді відправили лідери. Не думаю, що вони ненавидять одне одного. Гадаю, вони хотіли б повернутися додому, до своїх родин», — вважає зять Трампа.

Кушнер вважає, що «обидві сторони», тобто і Україні, і Росія, нібито прагнуть завершити вінйу так, щоб забезпечити довготривалий і міцний мир.

«Якщо ви — Росія, ви не хочете, щоб Україна та Європа зосереджували сили на вашому кордоні. А якщо ви — Україна, ви не хочете, щоб усе закінчилося так, що Росія знову збере сили на кордоні й нападе на вас, а ви не матимете належного захисту чи гарантій, щоб цьому запобігти», — сказав він.

Чи справді Путін зацікавлений у припиненні війни

«Так, я вважаю, що він говорить саме про мир, але питання завжди в тому, на яких умовах», — відповів на таке запитання журналіста Кушнер.

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Зять Трампа додав, що за його зі Стівом Віткоффом оцінкою, «Путін прагне не лише миру; але й хоче спробувати змінити відносини з Америкою і з’ясувати, чи існує можливість для нового початку».

«Хто знає, чи справді така мета, і чи можливо це взагалі, але в будь-якому разі потрібно почати з переговорів із тим, хто має владу здійснити такі зміни», — додав Кушнер.

Питання територій зайшло в глухий кут

«За моїм відчуттям — а це висновок, до якого ми зі Стівом дійшли після багатьох годин спілкування з президентом Путіним та російською командою, — питання територій наразі зайшло в глухий кут», — відверто визнав зять Трампа.

Чи буде Європа за столом переговорів

За його словами, однією з проблем було питання, як організувати взаємодію та комунікацію з Європою.

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«Там немає когось одного, хто справді керував би процесом», — пояснив Кушнер.

«Європу не залучили до зустрічі в Абу-Дабі, оскільки президент Путін бачить з боку Європи чимало провокаційних заяв і дій. Тож, на його (Путінову — Ред.) думку, вони ще не готові до миру. Він (Путін — Ред.) вважає, що вони прагнуть стратегічної поразки Росії», — продовжив зять Трампа.

На завершення він запевнив, що США не будуть нічого вирішувати без узгодження з Європою та Києвом і висловив впевненість, що Україна відіграватиме ключову роль у європейській безпеці в майбутньому.

Раніше Джаред Кушнер відповів, чи реалістичний вступ України до НАТО.

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