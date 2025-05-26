Павло Клімкін

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Президент Росії Володимир Путін насправді хоче завершити війну в Україні, але на своїх умовах. Однак це буде фундаментальним визнанням слабкості як США, так і Європейського Союзу.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю LIGAnet.

«У Росії теж є свої і досить суттєві обмеження на цих переговорах. Я думаю, що насправді Путін серйозно хоче вистрибнути з цієї історії, використовуючи Трампа. Але він хоче виструбнути з цієї історії на своїх умовах. Не на наших умовах і навіть не на американських умовах, а компромісних між американськими і своїми», — вважає він.

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На думку Клімкіна, дозволити Путіну щось завершити на його умовах буде фундаментальним визнанням слабкості як Сполучених Штатів, так і Європейського Союзу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін хоче припинити війну проти України. Водночас він допускає, що Путін може вводити його в оману.

«Я думаю, що він дійсно — його мрією було захопити всю країну. Думаю, завдяки мені, він цього не зробить», — сказав Трамп.

28 квітня Трамп знову закликав Путіна припинити бойові дії та укласти угоду для завершення війни, водночас зазначивши, що не впевнений, чи справді російський диктатор має серйозний намір припинити конфлікт.

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