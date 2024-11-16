Путін сприйняв дзвінок Шольца як ознаку слабкості, а не сили — Le Monde

Телефонна розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з Володимиром Путіним була сприйнята російським диктатором як прояв слабкості.

Російський диктатор Володимир Путін сприйняв дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца скоріше як ознаку слабкості, ніж сили.

Про це пише видання Le Monde.

Зазначається, що німецька опозиція звинувачує Шольца у підживленні російської пропаганди. Так, представник Християнсько-демократичного союзу Юрген Хардт розкритикував канцлера за сприяння "пропагандистському успіху" Кремля у контексті внутрішньої політики Німеччини.

"Але заклик пана Хардта не мав бажаного ефекту для Володимира Путіна, який охоплював "тільки силові сигнали", такі як загроза значного збільшення військової допомоги Україні. Пан Шольц "не зробив жодних нових конкретних пропозицій і навіть не поставив квазіультиматуму", - сказав політик.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним. Інформацію про це підтвердив речник федерального уряду Штеффен Хебештрайт.

Читайте також: