Путін спробує скористатися угодою США і України щодо припинення вогню: деталі від ISW

Російський "фюрер" Володимир Путін може взяти в заручники пропозицію про припинення вогню, на яку погодилася Україна, аби отримати превентивні поступки до початку офіційних переговорів про припинення війни. Диктатор спробує виключити Київ з переговорів, щоб вести переговори лише зі США.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують: 12 березня Reuters повідомило, що високопоставлені російські джерела заявили, мовляв, угода про тимчасове припинення вогню повинна буде "врахувати" прогрес Росії на полі бою та "розв’язати занепокоєння Росії". За інформацією Bloomberg, джерела, знайомі з думкою Кремля та ситуацією, заявили, що "фюрер" "розтягне часові рамки" погодження на тимчасове припинення вогню, щоб щоб переконатися, що його умови "враховані".

Близьке до Кремля джерело зазначило, що РФ може вимагати зупинити постачання зброї до України як умову для погодження на тимчасове припинення вогню. Втім, джерело не уточнило, чи буде це припинення стосуватися всіх міжнародних постачань зброї для ЗСУ, чи лише постачання від окремих країн.

Близький до адміністрації Путіна співрозмовник повідомив російському опозиційному виданню Verstka, що Кремль "формально" дасть "позитивну відповідь" на пропозицію тимчасового припинення вогню, але також буде вимагати "неможливих умов", на які Україна не зможе погодитись. За його інформацією, "фюрер" хоче виключити Київ переговорів, щоб Москва могла вести переговори лише з Вашингтоном, одночасно "виправляючи ситуацію на фронті" для зміцнення позиції Кремля у переговорах.

Окрім того, джерело каже, що умови тимчасового припинення вогню "повинні влаштовувати Росію", а також назвало "дурницею" можливість згоди Москви на тимчасове припинення вогню, під час якого Україна буде продовжувати отримувати зброю і фінансування від своїх партнерів та союзників.

"Ці зливи можуть бути умисними та частиною російської стратегії ведення переговорів. Їхнє завдання - змусити США переглянути свою угоду з Україною щодо тимчасового припинення вогню. Припинення американської чи іншої військової допомоги Україні під час припинення вогню було б надзвичайно вигідним для Росії, яка продовжує отримувати важливі постачання та допомогу від Ірану, Північної Кореї та Китайської Народної Республіки. Така величезна поступка також знищила б важелі впливу США на майбутні переговори, а також порушила б умови, за яких Україна взагалі погодилася на припинення вогню", - наголошують аналітики.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив про свої сподівання на припинення вогню між Росією та Україною. Воно може статися протягом "декількох днів", якщо в РФ погодяться на це після переговорів Вашингтона і Києва в Саудівській Аравії.

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