Путін спростив видавання паспортів РФ для жителів Білорусі, Казахстану та Молдови

Російський президент-диктатор Володимир Путін спростив набуття російського громадянства для громадян Білорусі, Казахстану та Молдови.

Про це йдеться в указі кремлівського "фюрера", підписаному 18 грудня.

За новими правилами, для громадян трьох країн скасовуються обов’язкові вимоги про п’ятирічне проживання в Росії перед поданням заяви на громадянство, а також знання історії та основ державності РФ.

Для білорусів скасовується необхідність підтверджувати знання російської. Натомість для громадян Казахстану та Молдови зберігається необхідність скласти іспит з російської мови.

До слова, у липні 2022-го Путін підписав указ, який спрощує набуття громадянства Росії для всіх жителів України. Українське Міністерство закордонних справ засудило цей указ.

Нагадаємо, міжнародні дослідники розповіли, як на окупованих територіях українців змушують брати паспорт РФ. Зокрема, загарбники погрожують українцям в окупаціях депортацією та арештом.

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