"Путін сприймає не сигнали, а силу": Портников назвав три умови, за яких "Томагавки" подіють

Запуск «Томагавка» з американського есмінця

Український журналіст і публіцист Віталій Портников повідомив, за яких умов залякування Путіна «Томагавками» справді подіє.

Про це Портников сказав в ефірі «Прямого».

«Я думаю, що це дійсно сигнал адресований Путіну. Це сигнал, який говорить, що, якщо Росія не готова до якихось реалістичних перемовин, то США готові до більш інтенсивної військової допомоги Україні. Це відбувається у повній відповідності з заявами Дональда Трампа ще до його обрання президентом. Дональд Трамп говорив, що якщо Україна відмовиться від якихось мирних рішень, він припинить їй допомогу. А якщо Росія відмовиться від мирних рішень — він озброїть Україну до зубів. Була така думка. От зараз не мов би відбувається перехід до такого типу мислення», — сказав він.

Портников зауважив, що йому важко спрогнозувати, як на це відреагує Путін.

«Але як на це відреагує Путін, мені сказати важко. Тому що, по-перше, Путін, як правило, сприймає не сигнали, а реальні дії. Можна говорити про „Томагавки“, але потрібно, щоб „Томагавки“ реально з’явилися, або якісь інші далекобійні ракети. І щоб реально був від них результат. Лише говорити про ракети, про „Томагавки“ чи про якісь інші західні ракети, чи про „Фламінго“ можна, але потрібно, щоб вони реально були в необхідній кількості. Реально подолали російську систему протиповітряної оборони і реально мали результат. Якщо ракет не буде, жодні розмови про них не замінять самих ракет», — зазначив журналіст.

Якщо ракети виявиться не здатними долати російську протиповітряну оборону, це, за словами Віталія Портникова, буде доказом нездатності Заходу навіть силовим шляхом впливати на Росію.

«Якщо ракети будуть долати протиповітряну оборону, але не досягати цілі, це теж може призвести до небажаних результатів. Тут потрібно, щоб склалися всі ці обстави», — наголосив він.

Що передувало

Нагадаємо, декілька днів тому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, мовляв, «певною мірою» ухвалив рішення щодо передавання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Втім, з його слів, спочатку він хоче дізнатися для чого саме ці ракети будуть використані.

В адміністрації «фюрера» Володимира Путіна відреагували на заяви Дональда Трампа, вкотре заявивши, що, мовляв, це означатиме «ескалацію конфлікту».