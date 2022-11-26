Путін стане "Сталіним 21 століття": Моравецький закликав якнайшвидше зупинити імперський терор Росії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав зупинити Путіна від "імперського терору", який він чинить в Україні, бо інакше російський диктатор стане "Сталіним 21 століття".

Про це Моравецький сказав 26 листопада під час саміту з глобальної продовольчої безпеки, який проходить в Києві.

"Голод та війна — це методи слабких імперій, які приречені на смерть та не можуть нічого цивілізаційного запропонувати світу. Масові обстріли цивільних об'єктів доводить, що Росія перейшла від імперської війни до імперського терору. Путін знову хоче використати ті елементи, які неодноразово руйнували держави в центрі Європи. Якщо ми дозволимо Путіну продовжувати на цьому шляху — він стане "Сталіним 21 століття", а Україна знову стане платформою цих смертельних ігор", — зазначив Моравецький.

За його словами, Україні потрібна військова та фінансова підтримка, але цього недостатньо. Україна має стати економічно незалежною.

"Україні недостатньо перемогти Росію військовим шляхом, їй також треба виплутатися з павутиння економічної залежності, в яку Росія заплутувала її десятиріччя. Імперії не припиняють вести війни, вони роблять лише невеликі перерви між ними. Ми не можемо повернутися до співпраці з Росією, адже це буде повернення до війн", — наголосив Моравецький.

Нагадаємо, Путін дедалі наполегливіше намагається втягнути Лукашенка у війну з Україною. Натомість сам білоруський диктатор хоче уникнути такої ролі, тому Кремль спланував радикальний варіант залучення білоруської армії до цієї війну. Росія може ліквідувати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою отримати контроль над його військом і скористатися ним у війні з Україною.

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