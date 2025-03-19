Путін ставить умови для миру: як на це реагує Трамп

Під час розмови, яка тривала понад дві години, Путін сказав Трампу, що мир можливий тільки тоді, коли Захід припинить військову допомогу Україні та обмін розвідданими із ЗСУ.

Президент США Дональд Трамп намагався використати свої “чудові стосунки” з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, щоб досягти припинення вогню в Україні.

Про це пише The Times.

Однак, замість повного 30-денного припинення вогню, він був змушений погодитися на обмеження атак на енергетичну інфраструктуру як Росії, так і України. Це рішення не приносить жодних гарантованих змін у ходу війни.

Згідно з інформацією, яку опублікувало видання The Times, під час дводенного телефонного дзвінка Путін поставив чітку умову: мир може бути досягнутий лише за умови припинення військової допомоги Україні та припинення обміну розвідданими із ЗСУ.

Трамп, як повідомляють джерела, був готовий до переговорів з Москвою, але йому довелося стикнутися з традиційними вимогами Кремля. Прокремлівські аналітики переконані, що Путін зможе перехитрити Трампа під час подальших переговорів про мир.

Крім того, Кремль ухвалив символічне рішення: з території американського посольства в Москві прибрали величезні провоєнні плакати. Росія та США також домовилися про проведення хокейних матчів, в яких братимуть участь гравці з обох країн.

Незважаючи на це, Україна не прийняла однозначного рішення щодо припинення вогню. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні необхідно більше деталей, перш ніж ухвалити таке рішення.

Нагадаємо, Дональд Трамп після розмови телефоном з кремлівським "фюрером" Володимиром Путіним заявив про хороші стосунки з диктатором РФ.

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