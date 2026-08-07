Путін стає залежним від Лукашенка через нищівні удари України: Кремлю доводиться випрошувати пальне

Лукашенко і Путін. / © Associated Press

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Росія й надалі залежить від імпорту пального з Білорусі, намагаючись компенсувати дефіцит, що виник через удари України по російській нафтопереробній інфраструктурі та логістичних об’єктах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, агентство Reuters з посиланням на власні джерела і розрахунки заявило, що імпорт бензину та дизельного палива з Білорусі в Росії досяг рекордних показників у липні цього року. Так, зазначається, що імпорт бензину зріс на 13% до 212 тис. метричних тонн, а імпорт дизельного палива подвоївся до 162 тис. тонн.

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Водночас станом на початок липня 2026-го виробництво бензину в РФ впало до 65% від середнього сезонного споживання, а дизельного палива — приблизно до половини від середнього сезонного показника.

«Ударна кампанія України проти російської нафтової інфраструктури та логістики значно погіршили нафтопереробні потужності країни-агресорки, спричинивши дефіцит бензину і дизельного палива під час насиченого літнього туристичного сезону, вимагаючи від Москви імпорту більшої кількості бензину та дизельного палива з Білорусі від травня цього року», — йдеться у звіті Інституту.

Удари по Росії

СБУ від 26 червня, під час першої 40-денної ударної операції, здійснила щонайменше 100 успішних атак по території Росії. Удари були спрямовані по різних цілях. Зокрема, по різних авіабазах в Криму і Євпаторійському авіаційному заводу, по НПЗ і об’єктах нафтової інфраструктури.

Окрім того, атаки України змусили Росію експортувати рекордні обсяги сирої нафти, бо її потужності з переробки нафти досягли найнижчих показників від травня 2002-го. Середні темпи переробки сирої нафти в Росії в липні 2026 року становили 3,6 млн барелів на день, а це приблизно на третину нижче сезонної норми.

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Водночас ABC пише, що Україна зірвала постачання на російський фронт атаками по Wildberries. Серія атак на логістичні центри такрж спрямована на переривання постачання спорядження, шоломів та комплектувальних для ворожої армії на фронті.

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