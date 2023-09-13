"Путін стоїть на колінах": експерт пояснив, чому Росії потрібна "зернова" угода

Диктатор Володимир Путін просить Захід повернути "зернову угоду", адже російська економіка страждає, а долар наближається до позначки 100 рублів.

Таку думку висловив військовий експерт та полковник запасу Роман Світан, коментуючи лист, який генсек ООН Гутерреш написав Путіну, пише "РБК-Україна".

"Це не пропозиція Гутерреша Путіну. Це вимоги Путіна. Він стоїть на колінах, якщо вже реально дивитися на речі. Після того, як зі SWIFT викинули "Россільгоспбанк", ефесбешний натовп залишився без готівки для підкупу таких Гутеррішів. Тому дуже слізно Путін вимагає", щоб банк підключили до SWIFT", - каже експерт..

За його словами, надзвичайно важливими для РФ є також питання страхування кораблів, адже приватні страхові компанії, зокрема британський гігант Lloyd's, не поспішають працювати з РФ, а важелів, щоб на них натиснути, Кремль не має.

"Дуже важливі для нього лойдівські страхові поліси, але наїхати на приватну компанію в цивілізованому світі не вийде ніяк. Вони не хочуть страхувати – і не будуть. Зняттям санкцій може утримати економіку РФ на плаву", - підсумував Світан.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков 17 липня 2023 року оголосив, що Росія припиняє свою участь у "зерновій угоді".

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що продовжить телефонні переговори з Володимиром Путіним щодо повернення "зернової ініціативи".

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