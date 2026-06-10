Путін стоїть на порозі «стратегічної поразки»: в РФ істерично пригрозили ядерною зброєю

Володимир Путін.

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Агресорка Російська Федерація вкотре погрозила застосування ядерну зброю. Істеричні заяви з Москви почалися на тлі попередження США про те, що війна «фюрера» Володимира Путіна в Україні стала «стратегічною катастрофою».

Про це йдеться у матеріалі Daily Express.

Видання наголошує, що днями під час засідання Ради безпеки ООН представник Сполучених Штатів Дан Негреа заявив, що Кремль зазнає невдачі. З його слів, Москва не може досягти своїх цілей на полі бою, а її нафтопереробні заводи горять

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«Ескалація цього не змінить і лише ризикує погіршити катастрофу. Ця війна має закінчитися зараз. Досить вже», — наголосив він.

Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив, мовляв, Путін готовий застосувати ядерну зброю, якщо Росія або Білорусь, об’єднані в автократичну «Союзну державу», зіткнуться з загрозами власній безпеці.

«Ми постійно готові використовувати всі засоби, включаючи ядерні, для забезпечення безпеки Союзної держави», — заявив він на тлі початку масштабних навчань НАТО Ramstein Flag 2026.

Російський посадовець також наголосив, мовляв, за твердженням Москви, є нарощування сил НАТО на кордоні Росії та Білорусі.

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Окрім того, в офіційному виданні уряду РФ «Російська газета» з’явився заклик до Путіна від так званого військового експерта Юрія Кнутова застосувати ядерну зброю, бо, висловився він, стурбований ефективним застосування Україною безпілотників та ракет.

З його слів, нібито через БпЛА України «уповільнюється темп наступу» росіян. Також Кнутов заявив, що «до заходів щодо нейтралізації повітряних загроз можна також додати зміну тактики наземної війни».

«На мою думку, ми наближаємося до моменту, коли постане питання про застосування тактичної ядерної зброї на полі бою», — зухвало висловився «експерт».

Він додав, мовляв, РФ повинна використати тактичну ядерну зброю, щоб прорвати українську оборону та відновити імпульс.

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«Це не обов’язково мають бути ракети з боєголовкою потужністю десять кілотонн. Наприклад, у нас на озброєнні є 152-мм снаряди зі спеціальними [ядерними] боєголовками», — зухвало додав він.

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін похвалився російськими ракетами та натякнув на ядерку. Вихваляючись можливостями свого війська, він стверджував, що Україна не має аналогічних ударних систем.

Окрім того, після атаки безпілотників на Санкт-Петербург в РФ знову повернулися до шантажу ядерною зброєю. З погрозами виступив заступник голови МЗС Сергій Рябков. З його слів, Росія може застосувати цю зброю «в межах найгірших сценаріїв у разі зазіхань на її територіальну цілісність».

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